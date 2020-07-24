Новак: энергопотребление в ДФО выросло во время пандемии в отличие от остальных регионов

ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке с начала пандемии коронавируса вырос в отличие от других регионов страны, где его снижение доходило до 10%. Об этом в пятницу сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании в Чите.

"В этом году у нас есть особенность, которая наложилась в течение первого полугодия - это ограничительные меры, которые были связаны с пандемией, они повлияли на работу энергетических систем, безусловно. <...> Если говорить в среднем по стране, у нас существенно упало потребление электроэнергии, особенно это касается тех месяцев, когда был самый пик ограничительных мер, - доходило снижение потребления до 10%. В среднем по году мы ожидаем где-то 2,4% снижение энергопотребления в стране. Но по Дальнему Востоку у нас прирост и это имеет значение", - сказал Новак.

Он уточнил, что снижение потребления из-за ограничительных мер на Дальнем Востоке перекрывалось ростом потребления со стороны населения и промышленных потребителей. "Проекты появляются, развиваются на Дальнем Востоке, и это, конечно, очень важно", - отметил он.

В Забайкалье у главы Минэнерго запланированы двусторонняя встреча с губернатором Александром Осиповым, совещание по развитию электроэнергетики и по подготовке регионов Дальневосточного федерального округа к осенне-зимнему периоду.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,2 млн человек, свыше 623 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.