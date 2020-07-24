"Россети" направили на подготовку к зиме в ДФО 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Группа "Россети" направила 3,9 млрд рублей на подготовку к зиме электросетевых объектов Дальнего Востока. Об этом сообщил глава "Россетей" Павел Ливинский в Чите на совещании по подготовке к сезону максимальных нагрузок в ДФО, которое проходит под руководством министра энергетики РФ Александра Новака.

"Россети" направили 3,9 млрд рублей на подготовку к зиме электросетевых объектов Дальнего Востока. Подготовка к зиме идет по графику. На Дальнем Востоке уже выполнено 52% запланированных мероприятий "Россетей". До 1 октября работы будут завершены", - говорится в Telegram-канале группы со ссылкой на Ливинского.

В распоряжении энергетиков "Россетей" находятся 160 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 61,2 МВт.

"Полная реализация ремонтной программы позволит сохранить тренд на увеличение надежности сетевой инфраструктуры. За первое полугодие "Россети" на Дальнем Востоке снизили количество аварий на 15% к аналогичному периоду 2019 г. По сравнению с 2017 г. показатель уменьшен более чем на 41%", - уточнили в группе.

"Россети" продолжают реализацию крупных инвестпроектов в ДФО: строительство 200-километрового транзита 220 кВ "Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная" в Приморье, объектов для газопровода "Сила Сибири" в Якутии и Приамурье.

О группе

"Россети" работают на территории семи регионов Дальневосточного федерального округа. В зоне обслуживания находятся 127 подстанций классом напряжения 220-500 кВ, 392 подстанциии 35-110 кВ и более 13,2 тыс. трансформаторных подстанций. Совокупно в управлении группы в ДФО находятся 89,3 тыс. км ЛЭП.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ. В группе работают 220 тыс. сотрудников.