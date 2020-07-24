"Новатэк" поставил первую партию СПГ в Японию по Северному морскому пути

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Новатэк" поставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ" в Японию по восточному маршруту Северного морского пути, сообщает компания.

"Партия доставлена газовозом "Владимир Русанов" в рамках спотового контракта. В полном соответствии с графиком разгрузка была произведена в терминале Ohgishima LNG Terminal в Японии. Это первый успешный опыт захода и разгрузки газовоза ледового класса Arc 7 в японском порту, что позволит в дальнейшем увеличить объемы поставок СПГ в эту страну", - говорится в сообщении.

"Мы уделяем большое внимание развитию логистической цепочки наших СПГ-проектов", - отметил первый заместитель председателя правления компании Лев Феодосьев.

"Планируемый ввод перевалочного терминала на Камчатке значительно расширит возможности конкурентоспособных поставок СПГ по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону", - добавил он.