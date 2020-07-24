В ВШЭ рассказали о рекордном ухудшении потребительских настроений россиян во II квартале

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Индекс потребительской уверенности (ИПУ) россиян во II квартале 2020 года упал на 19 процентных пунктов относительно значения предыдущего квартала, до отметки -30%, что является рекордным по скорости падением. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

"Стремительность ухудшения потребительских настроений - практически моментальный обвал индекса на 19 п. п. в течение одного квартала - пока является беспрецедентной. Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а ИПУ терял одномоментно не более 14-15 п. п."

В то же время в исследовании отмечается, что глубину падения индикатора нельзя назвать рекордной, такие значения наблюдались и раньше.

"Например, столь же низкое значение ИПУ было выявлено в момент второго пика последней рецессии, в I квартале 2016 г. В начале этой рецессии, в I квартале 2015 г., индекс снижался до -32%, а в эпицентре финансово-экономического кризиса 2008-09 гг., I квартал 2009 г., его минимальное значение достигало -35%. В период кризиса 1998-99 гг. ИПУ в течение нескольких кварталов находился на отметке ниже -45%", - отмечается в тексте.

Во II квартале 2020 г. улучшение личного материального положения по сравнению с I кварталом отметили 7% респондентов, а его ухудшение - 43%, кварталом ранее - 12% и 27%. Улучшения личного материального положения в течение следующих 12 месяцев ожидают 10% респондентов, а ухудшения - 31%. Кварталом ранее этот показатель составлял 13% и 17%, соответственно. Позитивно оценили произошедшие за квартал изменения в экономике России 5% участников опроса, негативно - 74%, в то время как кварталом ранее эти показатели составляли 15% и 34%. Положительных изменений в экономике России через год ожидают 18% опрошенных, отрицательных - 45%. Кварталом ранее эти показатели составляли 20% и 27%.