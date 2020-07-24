Количество заместителей главы Минкомсвязи увеличили до девяти

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому число заместителей главы Минкомсвязи вновь увеличено на одного - до девяти. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: 1. В пункте 2 постановления правительства РФ от 2 июня 2008 г. №418 "О министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ" <...> слова "8 заместителей министра" заменить словами "9 заместителей министра", - говорится в документе.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах установленной РФ предельной численности работников центрального аппарата Минкомсвязи РФ, предусмотренных указанному министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

В феврале Мишустин расширил число заместителей министра цифрового развития с восьми до девяти. В том же месяце премьер-министр поручил руководителям ведомств подготовить предложения по оптимизации численности сотрудников министерств. В конце апреля Мишустин подписал новое постановление правительства, вновь ограничив число заместителей министра до восьми человек.