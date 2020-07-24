Объемы розничной торговли в КБР упали на четверть за полгода из-за коронавируса

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Потери торговой отрасли Кабардино-Балкарии (КБР) составили 24% за I полугодие 2020 года. Падение связано с карантинными мерами, введенными в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северо-Кавказстата.

"Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация, вынужденные карантинные меры и режим самоизоляции вызвали уменьшение объема потребления товаров, покупательского спроса на потребительском рынке республики, количества действующих индивидуальных предпринимателей. Так, объем розничных продаж в I полугодии 2020 года сложился в размере 50 млрд рублей и снизился на 24%, в том числе за апрель-июнь - 22,5 млрд рублей снижение составило 29,4%", - говорится в сообщении.

В структуре розничной торговли произошло существенное перераспределение и удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, вырос за полгода до 56,6% с 49,3%. Оборот непродовольственных товаров снизился на 26,1% и составил 23 млрд рублей. "Состояние потребительского рынка в КБР определяет оборот розничной торговли в расчете на душу населения, который в I полугодии 2020 года составил 61,1 тыс. рублей, в I полугодии 2019 года-68,6 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.