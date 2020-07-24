Кабмин выделит еще 100 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении выделить второй транш в размере 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. Открывая заседание правительства он подчеркнул, что объем средств будет определяться в соответствии с социально-экономическим положением того или иного региона.

"Правительство выделит второй транш в 100 млрд рублей для помощи субъектам РФ для обеспечения сбалансированности их бюджетов, чтобы компенсировать снижение доходов из-за распространения коронавируса", — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что при распределении первых 100 млрд рублей правительство исходило из прямых потерь регионов. "Распределение второго транша рассматривали совместно с Государственной думой и Советом Федерации. Размер дотаций будет определен не по объему потерь, а по социально-экономической ситуации", — сказал он. При этом Мишустин заверил, что в регионы, где ситуация наиболее сложная, будет направлено больше средств. "Финансовая поддержка позволит обеспечить устойчивость их бюджетов", — констатировал он.

Председатель правительства также сообщил, что около 300 млн рублей планируется направить "на завершение ранее заключенных контрактов в четырнадцати регионах по созданию единого цифрового контура в здравоохранении". "Это снизит бумажную нагрузку на врачей и будет легче находить записи о пациентах, видеть всю историю болезни, а посетителям медицинских учреждений меньше придется ждать в очереди на прием", — заключил он.