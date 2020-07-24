Доля безналичных платежей в розничном обороте в России превысила 66%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ на текущий момент превысила 66%, за пять лет увеличившись в 2,5 раза, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"В последние годы наблюдается активный рост безналичных платежей. За последние пять лет их доля в розничном обороте выросла в 2,5 раза и сегодня составляет более 66%. Граждане оценили удобство безналичных платежей, и мы считаем, что важно расширить инфраструктуру приема карт, чтобы люди могли не беспокоиться, принимает ли карты магазин у дома", — сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, слова которой приводятся в сообщении.

Комментируя введение новых требований для торгово-сервисных предприятий (ТСП), обязывающие их с 1 марта 2021 года принимать к оплате карты платежной системы "Мир" при годовой выручке более 30 млн рублей со снижением порога до 20 млн рублей с 1 июля, регулятор считает, что данные изменения будет способствовать не только проникновению карт "Мир", но и распространению безналичных платежей в целом.

Как сообщалось ранее, в Банке России полагают, что по итогам 2020 года доля безналичных платежей в розничной торговле увеличится до 68-70%. В 2019 году данный показатель составил 64,7%.

В новость были внесены изменения (14:35 мск) — добавлены подробности после второго абзаца.