Объем экспорта продукции АПК Липецкой области в первом полугодии вырос на 45%

ЛИПЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Объем экспорта продукции предприятий аграрно-промышленного комплекса Липецкой области в первом полугодии 2020 года увеличился на 45%. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"По предварительной оценке, объем в первом полугодии 2020-го составит свыше 800 тыс. т продукции на общую сумму $237,3 млн, это рост на 45% к аналогичному периоду 2019 года", - сказал Артамонов. Он заметил, что действовавшие в условиях распространения коронавирусной инфекции ограничения не стали препятствием для наращивания экспорта продукции местного АПК. "Продукция экспортировалась более чем в 50 стран мира, а структура экспорта сместилась от зерновых в сторону пищевой и перерабатывающей продукции", - пояснил Артамонов.

В частности, из-за экспортных ограничений, введенных в первом полугодии, существенно снизились поставки за рубеж зерновых культур, которые традиционно занимали основную долю экспорта продукции региона. "Однако имеющиеся хорошие перспективы на урожай этого года при условии благоприятного развития ситуации позволят отправить на экспорт не менее 500 тыс. т зерновых", - отметил глава региона. В то же время, за полгода более чем в два раза увеличился объем экспорта готовой пищевой продукции. По предварительной оценке, он составил $85,5 млн, а основной экспортируемой продукцией стали детское питание, пиво, воды и овощные консервы.

Кроме того, в нынешнем году активно экспортировался липецкий сахар. По данным пресс-службы областной администрации, только за первое полугодие на экспорт отправлено сахара на рекордные $39 млн. "Липецкая область занимает второе место по объемам производства сахара в России, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент экспортной продукции, это направление экспорта имеет множество перспектив и точек роста", - заметили в пресс-службе. В целом же, экспорт продукции АПК занял в регионе второе место после черной металлургии.

Сам глава региона считает, что местный АПК является примером внедрения инноваций и эффективного управления. "Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня - пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, у региона огромный аграрный потенциал", - заключил глава региона.