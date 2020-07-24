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ЦБ не склонен продлевать ограничение эквайринговых комиссий после 30 сентября

ЦБ РФ не склонен продлевать ограничение эквайринговых комиссий после 30 сентября - Набиуллина.

ЦБ не планирует отказываться от долгосрочных аукционов РЕПО на месяц и год
Набиуллина отметила, что ЦБ ввел эти инструменты, потому что банкам пришлось осуществлять большие реструктуризации кредитов
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