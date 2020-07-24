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Минпромторг призвал регионы заранее подключаться к маркировке молочной продукции и воды

С 1 апреля стартовал эксперимент по маркировке упакованной воды, а маркироваться первые группы молочных товаров будут с 20 января

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Замминистра промышленности Виктор Евтухов призвал регионы заранее подключаться к маркировке молочной продукции и воды, отметив преимущество участия в пилотном проекте. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России по итогам совещания с представителями региональных рабочих групп по вопросам введения цифровой маркировки.

"Те участники рынка, кто входит в эксперименты по маркировке заранее, проблем при введении ее обязательности практически не имеют", - приводит пресс-служба слова Евтухова.

Замминистра отметил, что важнейшим направлением рабочих групп сегодня является подготовка молочной отрасли к маркировке. "Мы с Минсельхозом и бизнес-сообществом прорабатываем основные положения об утверждении правил маркировки. Они должны быть внесены в правительство до конца октября. С 20 января будут маркироваться первые группы молочных товаров", - сказал он.

Евтухов также напомнил, что с 1 апреля стартовал эксперимент по маркировке упакованной воды. "Чем быстрее участники включатся в эксперимент, тем легче будет идти процесс. Если в ваших регионах есть такие производители, просьба донести до них эту информацию", - цитирует его пресс-служба. Он также подчеркнул, что есть подтвержденные ФНС данные, что с около 30% проданной в прошлом году воды не поступили налоги в бюджет. "Уже принято решение, на 100% уверен, что маркировка воды станет скоро обязательной", - подытожил он.

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