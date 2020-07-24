ЦБ не планирует отказываться от долгосрочных аукционов РЕПО на месяц и год

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России пока не планирует отказываться от долгосрочных аукционов РЕПО на месяц и год, несмотря на отсутствие заявок. Об этом сообщила на онлайн-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Так как были озабоченности, и банкам пришлось осуществлять большие реструктуризации кредитов, и для того, чтобы у них был комфорт с ликвидностью и понимание этого комфорта с ликвидностью, мы ввели эти инструменты. Предсказуемо, ожидаемо это было - спроса на них практически нет. Но мы пока собираемся их оставить для того, чтобы продолжать обеспечивать эту комфортность по отношению к ликвидности, чтобы банки себя чувствовали более спокойно. Тем более сейчас еще период восстановления экономики", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что ЦБ сейчас не видит проблем с ликвидностью у банковского сектора.