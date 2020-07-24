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В Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора

Он требуется для строительства цементного завода

ТАСС, 24 июля. Власти Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора для строительства цементного завода. Объем частных инвестиций составит около 8 млрд рублей, а инфраструктурой предприятие обеспечит государство, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Завод будет располагаться рядом с месторождением Гомонское, запас известняков на котором составляет около 53 млн т, а запас глиняного месторождения - около 12,5 млн т. Кроме того, предполагается использовать местные опоки, золу-унос и привозные огарки, гипс.

"В Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора. Его планируют привлечь для строительства завода по производству цемента, мощностью около 700 тыс. т в год. Предприятие разместится в Смирныховском районе. Объем частных инвестиций составит около восьми млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проект обеспечат необходимой инфраструктурой, в том числе газопроводом за счет государственного финансирования. За счет бюджетных вложений, около 7,3 млрд рублей, завод подключат к электросетям, построят автомобильную дорогу и железнодорожную ветку. Кроме того, будет профинансирована часть капитальных затрат на строительство завода, чтобы обеспечить инвестору рыночную доходность.

"Поиск инвестора проводится через процедуру конкурса, понятную и прозрачную для всех участников. В дальнейшем мы планируем работать по такой же схеме по всем ключевым инвестиционным проектам. Интерес к проекту цементного завода уже проявили как российские, так и международные инвесторы", - сказал министр инвестиционной политики Сахалинской области Дмитрий Лисневский.

Проект будет реализован в рамках территории опережающего развития (ТОР). Инвестор получит нулевой налог на прибыль и на имущество в течение первых пяти лет и льготные ставки в последующий период. На землю будет нулевым первые три года.

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