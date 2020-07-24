ТАСС, 24 июля. Власти Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора для строительства цементного завода. Объем частных инвестиций составит около 8 млрд рублей, а инфраструктурой предприятие обеспечит государство, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Завод будет располагаться рядом с месторождением Гомонское, запас известняков на котором составляет около 53 млн т, а запас глиняного месторождения - около 12,5 млн т. Кроме того, предполагается использовать местные опоки, золу-унос и привозные огарки, гипс.

"В Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора. Его планируют привлечь для строительства завода по производству цемента, мощностью около 700 тыс. т в год. Предприятие разместится в Смирныховском районе. Объем частных инвестиций составит около восьми млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проект обеспечат необходимой инфраструктурой, в том числе газопроводом за счет государственного финансирования. За счет бюджетных вложений, около 7,3 млрд рублей, завод подключат к электросетям, построят автомобильную дорогу и железнодорожную ветку. Кроме того, будет профинансирована часть капитальных затрат на строительство завода, чтобы обеспечить инвестору рыночную доходность.

"Поиск инвестора проводится через процедуру конкурса, понятную и прозрачную для всех участников. В дальнейшем мы планируем работать по такой же схеме по всем ключевым инвестиционным проектам. Интерес к проекту цементного завода уже проявили как российские, так и международные инвесторы", - сказал министр инвестиционной политики Сахалинской области Дмитрий Лисневский.

Проект будет реализован в рамках территории опережающего развития (ТОР). Инвестор получит нулевой налог на прибыль и на имущество в течение первых пяти лет и льготные ставки в последующий период. На землю будет нулевым первые три года.