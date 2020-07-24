В "Норникеле" согласились расширить периметр мониторинга промышленных объектов

МОСКВА, 24 июля /ТАСС/. "Норникель" полностью разделяет жесткую позицию Ростехнадзора по расширению периметра мониторинга промышленных объектов. Об этом говорится в комментарии президента компании Владимира Потанина, который приводит пресс-служба "Норникеля".

"Ростехнадзор занял жесткую позицию по расширению периметра мониторинга промышленных объектов, и "Норникель" ее полностью разделяет. Новая система оценки состояния инфраструктуры позволит повысить безопасность объектов компании. А также поднимет на новый уровень взаимодействие с надзорными органами", - прокомментировал Потанин.