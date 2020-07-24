В Белоруссии намерены развивать цифровую инфраструктуру в сфере авторских прав

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) заинтересовано в дальнейшем развитии в стране цифровой инфраструктуры для управления интеллектуальной собственностью и защиты прав авторов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский по итогам переговоров в Минске с белорусскими коллегами.

"В Минске прошла встреча представителей Ассоциации IPChain и Федерации интеллектуальной собственности с коллегами из Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей. Представители БОАИП выразили заинтересованность в масштабном развертывании программно-технического комплекса Hypergraph - уникального высокотехнологичного решения для автоматизации процессов коллективного управления авторскими и смежными правами, внедряемого под эгидой Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП)", - рассказал Кричевский.

Российскую сторону на встрече представляли президент Ассоциации IPChain, генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Со стороны Белоруссии участвовали председатель правления БОАИП Сергей Кухто, и.о. председателя Авторского совета Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС), певица Ирина Видова, а также представители компании "ФМ Текнолоджи", которая занимается внедрением в Белоруссии современных технологий в сфере авторских прав.

Обмен опытом

Как сообщает пресс-служба IPChain, в Белоруссии уже начали работу над внедрением новой системы. "Работа в этом направлении уже ведется, и в ближайшее время задача по развертыванию цифровой экосистемы будет полностью реализована. Мы очень рады, что наши коллеги из БОАИП и российские партнеры еще раз подтвердили свое стремление к совершенствованию механизмов коллективного и, что не менее важно, индивидуального управления правами, которое максимально автоматизируется с помощью смарт-контрактов и информационных систем. Это сильно поможет обеспечению законных интересов правообладателей", - цитирует пресс-служба директора "ФМ Текнолоджи" Александра Севрука.

Как рассказал Кричевский агентству ТАСС, российская делегация поделилась опытом построения системы управления интеллектуальной собственностью, внедрения комплекса Hypergraph и сервиса FONMIX для воспроизведения фоновой музыки в общественных пространствах, которые позволяют авторам и правообладателям отслеживать фактическое использование каждого произведения. Hypergraph и FONMIX входят в экосистему IPChain, блокчейн-сеть которой стала основой для автоматизированного оборота интеллектуальных прав в различных сферах творчества.

"IPChain дает возможность взаимодействовать всем участникам рынка - государственным органам власти, общественным или некоммерческим организациям, коммерческим компаниям и отдельным правообладателям так, что издержки при управлении минимальны. Также IPChain обеспечивает авторам максимальную защиту интересов и справедливое вознаграждение, а бизнесу - простой способ легального использования охраняемых объектов вне зависимости от того, кому они принадлежат и в какой стране были созданы", - сказал в заключение Кричевский.