В Думе предложили сохранить статус юрлиц за фермерскими хозяйствами до 2028 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Законопроект, продлевающий с 1 января 2021 года до 1 января 2028 года срок перерегистрации фермерских хозяйств со статусом юридического лица, внесен в пятницу в Госдуму. Документ, разработанный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным (КПРФ), размещен в думской электронной базе данных.

Разработчики напоминают, что понятие крестьянского (фермерского) хозяйства введено законом РСФСР от 1990 года, который устанавливал правовой режим осуществления такими хозяйствами деятельности, определяя их как юридические лица. "В январе 1995 года вступившими в силу положениями... Гражданского кодекса определялось, что создать крестьянское (фермерское) хозяйство можно только без статуса юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя", - отмечается в пояснительной записке.

С учетом рисков резкого перехода в иную правовую форму для тысяч фермеров период сохранения за ними статуса юрлица продлевался до 1 января 2013 и до 1 января 2021 года соответственно.

"Стоит учитывать, что по состоянию на 1 января 2020 года на территории Российской Федерации насчитывается всего 176 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, из которых 133 тысячи являются индивидуальными предпринимателями - главами крестьянского (фермерского) хозяйства, 31 тысяча - индивидуальными предпринимателями, 13 тысяч имеют статус крестьянского (фермерского) хозяйства-юридического лица... В связи с истечением срока сохранения за крестьянским хозяйством статуса юридического лица возникает ряд проблем, в том числе с получением и погашением долгосрочных инвестиционных кредитов, выдаваемых крестьянским хозяйствам", - обосновывают депутаты предложенные изменения.