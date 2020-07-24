Власти Кубани выделят 7,6 млрд рублей на строительство подъездов к аэропорту Краснодара

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Проект строительства автомобильных подъездов к новому терминалу международного аэропорта Краснодар включен в госпрограмму развития региональных дорог Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Всего на строительство до 2027 года будет выделено более 7,6 млрд рублей.

"На данный момент получено подтверждение Минтранса Краснодарского края о включении проекта строительства дорог к новому терминалу международного аэропорта Краснодар в региональную госпрограмму. Новый терминал с потенциалом роста пассажиропотока более 10 млн человек должен быть оснащен современными подходами (автодорогами) и интегрирован в новую дорожную сеть, формирование которой вокруг терминала идет активными темпами", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе Министерства транспорта Краснодарского края добавили, что в рамках госпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодара" строительство дорог будет вестись за счет краевого бюджета. Всего до 2027 года на строительство 8,8 км автодороги "Подъезд к международному аэропорту Краснодар" планируется выделить 7,65 млрд рублей.

"Сейчас мы с разработчиками мастер-плана нового аэропорта начали доработку вариантов трассировки к аэропорту со стороны города от улицы Уральская, Фадеева и Аэропортовский проезд. В ближайшее время приступим к разработке транспортной модели полигона притяжения аэропорта", - пояснил официальный представитель международного аэропорта Краснодар Виталий Коренюгин, отметив, что выделение средств из регионального бюджета на проектирование и строительство автодороги к новому аэропорту Краснодар и ее включение в госпрограмму является "первым и важнейший шагом краевых властей по поддержке развития проекта нового мультимодального транспортного узла". Он также добавил, что следующая задача - синхронизация сроков ввода в строй нового терминала в конце 2023 года с одновременным завершением строительства автодороги.

О проекте

В феврале 2018 года власти Краснодарского края, Краснодара и компания "Базэл Аэро" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о реализации проекта по развитию аэропорта до 2022 года. Планировалось строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок.

В декабре 2019 года сообщалось, что новый терминал площадью 75 тыс. кв. м будет оснащен десятью телескопическими трапами. Кроме терминала, комплекс будет включать объекты служебно-технической территории нового аэропорта. Это здания служб, ремонтные мастерские, складские помещения, гаражи. Кроме того, в планах - строительство рулежных дорожек и перрона, обеспечивающего стоянку 21 воздушного судна одновременно.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. По итогам 2019 года пассажиропоток составил 4,6 млн человек. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.