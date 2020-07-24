Власти Крыма призвали отельеров подготовить акции для туристов с доступными ценами

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Крыма призвали отельеров подготовить для туристов акционные предложения на осень и следующий год. Об этом в пятницу сообщили в министерстве курортов и туризма региона по итогам онлайн-совещания с представителями 120 объектов размещения.

По данным министерства, участники совещания обсудили ценообразование как в летнем сезоне, так и на протяжении всего года, а также рассмотрели варианты внедрения акционных предложений на июль - август и на осенний период.

"Нужно предложить туристам широкую ценовую линейку и доступные варианты. Это особенно важно на фоне проведения программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, которая стартует в Крыму с 1 октября", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

По данным Минкурортов, в Крыму отмечается как снижение стоимости размещения в некоторых объектах размещения юго-восточного и западного Крыма, так и рост стоимости размещения в целом ряде объектов на южном берегу Крыма в пределах 15%.

"Сегодня в Крыму колоссальный спрос на отдых и оздоровление вплоть до конца сентября. Однако, надо уже сейчас думать о возврате тех туристов, которые отдохнули на полуострове в этот непростой период. Наши гости должны возвращаться и ощущать внимание и заботу в любое время. Надо думать о новых условиях и программах на будущее", - заключил министр.

О туристическом кешбэке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.

Реализация программы начнется в августе. Возврат можно будет получить за тур в любой регион России до конца 2020 года, включая Крым и Краснодарский край, однако для некоторых регионов, в том числе для южных курортов, программа начнет реализовываться с 1 октября, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.