ТАСС, 24 июля. Швейцарская энергетическая компания Hitachi ABB Power Grids представила инновационную систему заряда электромобилей с возможностью "умного" управления энергопотреблением на основе анализа данных. Об этом сообщило издание Power Engineering International.

Новая система Grid-eMotion Fleet может быть подключена к сети любого типа и предназначена для интеграции с широким спектром устройств. По сравнению с традиционными станциями заряда электромобилей, использование нового решения позволяет сократить необходимую площадь на 60% и снизить протяженность кабелей на 40%. Решение сравнительно легко в установке и позволяет интегрировать источники возобновляемой энергии в сети с помощью "умной " системы управления энергопотреблением на базе алгоритмического анализа данных. Применение аналитических моделей для обработки данных позволяет получать своевременную информацию о сроке службы аккумуляторов, маршрутах электромобилей, а также моделировать варианты передвижения для обеспечения наиболее эффективного использования энергии.

"Внедрение Grid e-Motion Fleet позволит обеспечить беспрецедентные возможности масштабирования, экономии пространства и повышения операционной эффективности. Мы ожидаем, что новое решение позволит ускорить процесс повсеместного внедрения электромобилей на глобальном уровне", - отметил управляющий директор подразделения по интеграции энергосетей Hitachi ABB Power Grids Никлас Перссон.

Согласно прогнозам компании, к 2040 году 80% автобусных парков в мире будут работать на электроэнергии. С учетом того, что уже сегодня в эксплуатации находятся более 400 тыс. таких автобусов, а к 2040 году их число может вырасти до 2,3 млн, операторам необходимы решения для эффективного и быстрого заряда всего автопарка.