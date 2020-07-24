Власти Ростовской области: запуск рейсов за рубеж позитивно скажется на экономике Платова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Восстановление с 1 августа международных авиаперевозок позитивно отразится на экономике аэропорта Платов в Ростовской области. Как сообщил в пятницу ТАСС министр транспорта региона Андрей Иванов, аэропорт ожидает получения организационно-распорядительных документов, которые позволят приступить к проработке конкретных маршрутов.

"Безусловно, эта новость положительная с точки зрения экономики аэропорта", - сказал Иванов, отметив, что окончательно эффект от возобновления международных авиаперевозок можно будет оценить только после того, как станут понятны объемы перевозок с 1 августа.

Как отметил глава регионального минтранса, сейчас аэропорт ожидает получения организационно-распорядительных документов, после чего приступит к консультациям с перевозчиками по восстановлению конкретных направлений. "Пока у них нет никаких уведомлений ни по Турции, ни по каким-то другим направлениям, - отметил Иванов. - с 1 августа такая возможность появляется, но требует дополнительной проработки".

По данным министерства транспорта области, на 29 марта текущего года из Платова регулярно выполняли рейсы 25 авиакомпаний, в том числе семь иностранных по шести направлениям и 18 российских по 44 направлениям. В июле удалось восстановить 24 внутренних направления, по которым осуществляют перевозки 10 авиакомпаний.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили о готовности к возобновлению международных рейсов, отметив, что в воздушной гавани в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса.

Возобновление международных авиаперевозок

В пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.