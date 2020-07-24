Истец считает, что обеспечительные меры не препятствуют деятельности Natura Siberica

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полученные "Эн+ Рециклинг" обеспечительные меры никак не препятствуют производственной деятельности производителя Natura Siberica. Об этом говорится в сообщении "Эн+ Рециклинг".

"Полученные "Эн+ Рециклинг" обеспечительные меры никак не препятствуют производственной деятельности "Первого решения" и не оказывают "разрушительного воздействия" на бизнес, поскольку касаются только запрета на отчуждение исключительных прав на товарные знаки. Иск никак не связан с брендом "Natura Siberica", потому что данный бренд зарегистрирован совсем на другую компанию. Требования к этой компании отсутствуют. Товарные знаки "Natura Siberica" никто не арестовывал", - сообщили в "Эн+ Рециклинг".

Ранее стало известно о том, что компания "Эн+ Рециклинг" подала иск к производителю косметики Natura Siberica (ООО "Первое решение") на 4,5 млрд рублей. Иск связан с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов "Эн+ Рециклинг", помещения которого арендовало "Первое решение". При этом, как следует из сообщения Natura Siberica, по иску "Эн+ Рециклинг" суд арестовал бренды Natura Siberica - "Рецепты бабушки Агафьи", "Добрые травы", "Домашние рецепты", Organic Shop и другие. Всего, по информации компании, арестовано 65 брендов, а также три автомобиля, принадлежащих ООО "Первое решение".

Ранее в компании "Первое решение" сообщили о том, что МЧС России по итогам расследования выпустило постановление об отказе возбуждать уголовное дело по факту пожара. Как отметили в "Эн+ Рециклинг", постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которое ссылается "Первое решение", отменено прокуратурой.

В "Эн+ Рециклинг" подтвердили, что пожар на Дмитровском заводе произошел 21 марта 2020 года. Возгорание началось в помещениях, которые на тот момент арендовала компания "Первое решение". В результате пожара было уничтожено более 80% построек промзоны на площади 60 тысяч кв. м.

В компании пояснили, что согласно условиям договора аренды, арендатор несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарных мер в арендуемом помещении. Между тем, на арендуемых площадях компания "Первое решение" хранила горючие материалы - пластиковые бутылки для упаковки косметической продукции, уверены представители "Эн+ Рециклинг". "Эн+ Рециклинг" считает сумму предъявленного иска абсолютно обоснованной, она рассчитана с учетом реальных параметров понесенного ущерба", - сообщили в компании. У ее представителей есть оценка стоимости имущества, которое было уничтожено в пожаре и перечень предложений поставщиков оборудования, которое придется восстанавливать в результате пожара.

О компаниях

ООО "Первое Решение" - российский производитель косметической продукции под брендами Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop, Planeta Organica и др. Компания реализует косметику в 65 странах.

ООО "Эн+ Рециклинг" создано в 2006 году, занимается производством и реализацией энергоресурсов, передачей электроэнергии и газа, обслуживает и ремонтирует тепло-, водо-, газо- и электропотребляющее оборудование и трубопроводы. По данным базы СПАРК, 100% "Эн+ Рециклинг" принадлежит кипрской En+ Package Ltd.