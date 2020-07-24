Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - мае 2020 года, согласно данным Росстата, выросла на 3,8 процентного пункта (п. п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 36%. Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 64%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 3 трлн 246 млрд руб., 34,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 5 трлн 873,8 млрд руб., 19,3 тыс. организаций имели убыток на сумму 2 трлн 627,8 млрд руб.

В январе - мае 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 6 трлн 702 млрд руб.