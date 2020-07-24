Власти Коми и "Газпром межрегионгаз" договорились о газификации теплоузла Инты

СЫКТЫВКАР, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми и компания "Газпром межрегионгаз" договорились о газификации теплового узла приполярного моногорода Инты, а также о программе газификации республики. Об этом сообщил в пятницу врио главы Коми Владимир Уйба по итогам прошедшего в Сыктывкаре совещания по газификации региона с участием заместителя гендиректора "Газпрома межрегионгаза" Юрия Пахомовского.

"Мы обсудили реализацию текущих проектов, а также программу газификации Республики Коми на 2021-2025 годы, подписание ее планируется в ближайшее время. Газификация населенных пунктов - приоритетное направление в работе правительства республики, крайне важное для развития городов и районов. Мы также договорились о газификации Интинского теплового узла, что позволит существенно сократить затраты на производство тепловой энергии в Инте", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "Вконтакте".

Ранее в мае генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер сообщал, что подготовлено принципиальное решение для Инты. В городе будет строиться газовая котельная на площадке Интинской ТЭЦ для перевода ее на газ по опыту перевода с дорогостоящего мазута на газ центральной водогрейной котельной и ТЭЦ-2 в Воркуте. Вопрос упирался в решение "Газпрома" и строительство газопровода до Интинской ТЭЦ. Это примерно 20-22 км от газовой магистрали. Если все вопросы будут согласованы, то в 2022 году в Инте появится новая газовая котельная взамен существующей Интинской ТЭЦ, и проблема надежности теплоснабжения города будет решена, отмечал Вагнер.

Трудности с отоплением в Инте возникли весной 2019 года: после ликвидации градообразующего предприятия "Интауголь" город вынужден был закупить уголь из Воркуты, под который не были приспособлены местные котельные.