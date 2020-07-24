ЦБ: закон о квалифицированных БКИ повысит точность оценки платежной дисциплины заемщика

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Закон о квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ) повысит точность оценки платежной дисциплины заемщика, говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Совет Федерации сегодня одобрил Закон, в соответствии с которым появятся квалифицированные БКИ. Они будут в онлайн-режиме предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщика, присваивать индивидуальные рейтинги кредитоспособности гражданам. Методику расчета долговой нагрузки и общие требования к методике присвоения рейтингов определит Банк России.

"Новый подход позволит снизить неточности в оценке платежной дисциплины заемщика, а кредиторы смогут более оперативно и объективно принимать решения о выдаче кредитов и займов", - отмечают в пресс-службе.

В ЦБ добавляют, что закон уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, и расширяет состав источников формирования кредитных историй. В БКИ, в частности, будет добавляться информация не только от банков и МФО, но и от лизингодателей, гарантов, арбитражных управляющих, ипотечных агентов.

Также, по новому закону, срок хранения данных о заемщике составит 7 лет и будет применяться к записям о конкретных кредитных сделках, а не ко всей кредитной истории в целом. "Это требование уменьшит издержки для БКИ, а кредиторам даст возможность опираться на наиболее значимую с точки зрения оценки поведения заемщика часть кредитной истории", - считают в регуляторе.

Закон расширяет надзорные полномочия ЦБ. Так, регулятор сможет исключать БКИ из госреестра без решения арбитражных судов при выявлении существенных нарушений законодательства, а также устанавливать требования к качеству управления и внутреннего контроля в БКИ, информационной безопасности, плану обеспечения непрерывности деятельности. Банк России сможет уточнять требования к финансовой состоятельности владельцев и менеджмента БКИ, а также обязывать БКИ представлять отчетность.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, ряд положений будут введены с отсрочкой, чтобы участники рынка могли адаптировать свои автоматизированные системы к новым требованиям.