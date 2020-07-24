Верховный суд Украины признал незаконной ликвидацию банка, входившего в топ-50

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Верховный суд Украины (ВСУ) признал незаконным ликвидацию банка "Премиум", который был закрыт по решению Национального банка страны за нарушение правил финансового мониторинга. Об этом в пятницу сообщило агентство УНИАН, ссылаясь на реестр судебных решений.

Как следует из документа, ВСУ постановил отменить решения регулятора о ликвидации банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц о начале ликвидационной процедуры.

Регулятор принял решение о ликвидации банка "Премиум" в феврале 2016 года.

Теперь представители кредитной организации требуют возбудить уголовные дела. "Мы требуем публичного извинения Нацбанка перед акционерами, коллективом и вкладчиками, открытия уголовных дел против руководства и правления регулятора, преступные действия которых повлекли огромные убытки граждан Украины", - говорится в заявлении представителей банка. Кроме этого, они требуют денежной компенсации, в которой должна учитываться стартовая стоимость уничтоженного предприятия, недополученная прибыль за 4,5 года за бесплатное пользование деньгами на счету банка, находящихся в Центробанке, и моральный ущерб.

Более того, представители банка требуют восстановить его лицензию.

На момент ликвидации банк "Премиум" находился на 47-м месте рейтинга Нацбанка из 165 действующих. Банк не имел никакой задолженности ни перед государством, ни перед регулятором, а также прошел комплексную проверку за период 2012 - 2015 годов без замечаний.