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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: власти Китая опровергли слухи о поставках зараженных морепродуктов из России

На этой неделе в провинции Ляонин зафиксировали небольшую локальную вспышку заболевания, вызванного коронавирусом

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Власти провинции Ляонин на северо-востоке Китая опровергли появившиеся в регионе слухи о поставках морепродуктов из России, зараженных коронавирусом. Об этом сообщила в субботу газета Global Times.

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Согласно официальному источнику, на который ссылается издание, на складах китайского импортера Kaiyang Shijie, базирующегося в городе Даляне, не было выявлено продукции из РФ, которая представляет опасность для потребителя.

На этой неделе в провинции Ляонин зафиксирована небольшая локальная вспышка заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. По данным местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, в медицинских учреждениях региона находятся 15 пациентов и 37 инфицированных без симптомов. Там также насчитывается около 120 человек, тесно контактировавших с заразившимися и помещенных на карантин.

Теги
РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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