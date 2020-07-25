Корпорация развития Удмуртии взяла на сопровождение проекты на 2 млрд рублей

ИЖЕВСК, 25 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Удмуртии в первом полугодии 2020 года взяла на сопровождение инвестиционные проекты на сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель корпорации Константин Сунцов.

"У нас 11 соглашений о сопровождении инвестпроектов на сумму 2 млрд рублей заключено с начала года", - сказал Сунцов.

По его словам, это различные проекты, в том числе из сферы спорта, сельского хозяйства, промышленности. "Например, проект птицеводческой фермы в Киясовском районе с объемом инвестиций 180,6 млн рублей и созданием 200 рабочих мест. Еще один проект - создание центра ПЭТ-КТ диагностики в Удмуртии с инвестициями 280 млн рублей", - отметил Сунцов.

Он также рассказал, что в первом полугодии от корпорации получили помощь более 2 500 субъектов МСП и физлиц. "Это услуги без учета так называемых коронавирусных мер поддержки. Это онлайн и офлайн семинары, консультации", - уточнил руководитель корпорации.

Корпорация оказывает предпринимателям помощь, начиная с получения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), заканчивая получением компенсации затрат на подключение к сетям за счет Фонда развития моногородов.

Корпорация развития Удмуртской Республики была создана правительством региона в конце 2017 года для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной инфраструктуры республики и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.