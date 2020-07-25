Мишустин увеличил льготные займы системообразующим обрабатывающим и транспортным компаниям

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил размер максимального льготного кредита системообразующим компаниям сферы транспорта и обрабатывающей промышленности с 3 до 5 млрд руб. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до 5 млрд рублей. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее максимальный объем займа на пополнение оборотных средств составлял 3 млрд рублей. Новые параметры распространяются на организации из сферы транспорта и обрабатывающей промышленности, в которых в 2019 году работало не менее 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, были актуализированы общие критерии отбора заемщиков. Теперь льготный кредит смогут получить системообразующие компании, выручка которых с 1 апреля по 30 июня текущего года упала не менее чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ранее условием предоставления займа было сокращение прибыли на 30%.

Отмечается, что на сегодняшний день суммарный объем льготных займов для системообразующих компаний превысил 141 млрд руб., а средняя ставка по ним составила 2,8%.