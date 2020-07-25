В Белоруссии заявили, что сферы использования электроэнергии с запуском БелАЭС расширятся

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Сферы использования электроэнергии в Белоруссии с учетом предстоящего ввода в строй АЭС расширяются. Об этом напомнил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованному 25 июля.

"Полагаю, что хорошие возможности с запуском АЭС открываются для развития в Беларуси электротранспорта и зарядной инфраструктуры, пока в стране около 800 легковых электромобилей, - сказал министр. - Однако с учетом принятых стимулирующих мер можно с уверенностью предположить, что их количество будет расти".

По его словам, еще одно перспективное направление - использование электроэнергии населением для нужд отопления и горячего водоснабжения. "Главой государства принят ряд важных решений для активизации этой работы. Мы видим, что это уже дает результаты: за пять месяцев 2020 года потребление населением электроэнергии на указанные цели выросло почти втрое к уровню всего 2019 года", - сказал глава Минэнерго.

По данным главы ведомства, в 2019 году Белоруссия экспортировала 2,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, в настоящее время дополнительно прорабатываются различные варианты поставок электроэнергии на внешние рынки.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области республики. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). После планируемой загрузки топлива на первый реактор БелАЭС в августе в первом квартале 2021 года первый энергоблок планируется полностью запустить в промышленную эксплуатацию.

Сообщалось, что правительство Белоруссии с учетом скорого ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС готовит программу по увеличению потребления в республике электроэнергии, которая охватывает все сферы деятельности и отрасли народного хозяйства. Ранее в республике была разработана программа развития электротранспорта. Согласно документу, к 2025 году в стране будет построено 262 зарядные станции. Кроме того, проект предполагает стимулирование граждан на приобретение электромобилей и полный переход к строительству жилья с использованием электроэнергии для отопления.