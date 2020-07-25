Хайнань с 1 августа запустит кампанию по контролю за иностранными надписями на вывесках

ХАЙКОУ, 25 июля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань с 1 августа запустят кампанию по облагораживанию иностранных надписей на вывесках в общественных местах. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации региона.

В нем отмечается, что главная цель предпринятых мер - "создание приемлемой атмосферы, необходимой для успешного развития Хайнаньского порта свободной торговли, в соответствии с нормами законодательства, с учетом реальной ситуации". Помимо вывесок курируемая правительством программа затронет рекламные щиты и плакаты, короткие объявления. Местные государственные учреждения назначат ответственных лиц для постоянного контроля за соблюдением всех необходимых правил и стандартов.

"Это важная мера, нацеленная на укрепление внешних контактов Хайнаня. Кроме того, наша задача - оптимизировать деловую атмосферу. Для этого очень важно сохранить достойный облик местной инфраструктуры", - подчеркнул губернатор провинции Шэнь Сяомин.

Как уточнил замглавы протокольной службы отдела международных связей регионального парткома Ли Шуан, особое внимание планируется уделить вывескам на территории туристических достопримечательностей и объектов общественного транспорта, в гостиницах и медицинских учреждениях. "Надписи должны быть достаточно информативными и в то же время лаконичными, чтобы избежать ненужных повторов и сэкономить ресурсы", - объяснил он.

Согласно новым правилам, с улиц населенных пунктов Хайнаня исчезнут все надписи на иностранных языках, представляющие хотя бы малейшую угрозу национальным интересам и безопасности, а также "порочащие имидж Китая, противоречащие местным обычаям и нарушающие народное единство". Строгие меры коснутся объявлений, подрывающих социальную стабильность и распространяющих ложные сведения, либо пропагандирующих насилие, экстремистские идеи и сепаратизм, а также, как ожидается, приведут к ликвидации рекламы азартных игр, листовок и плакатов с развратным содержанием.