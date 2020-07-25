В Малайзии заявили о намерении провести саммит АТЭС в ноябре в очном формате

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Власти Малайзии рассчитывают принять саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в очном формате. Об этом заявил в субботу старший министр международной торговли и промышленности Мохамед Азмин Али во время видеоконференции с коллегами по блоку.

"Правительство пришло к единому мнению не исключать формат, предусматривающий непосредственные встречи лидеров экономик АТЭС", - отметил глава ведомства. Согласно плану встреч, размещенному на малайзийском сайте форума, встреча на высшем уровне запланирована на 11-12 ноября.

В конце июня правительство Новой Зеландии, к которой перейдет председательство АТЭС в будущем году, заявило, что саммит-2021 состоится в онлайн-формате.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".