РБК: "Газпром" выкупил долю в своем подрядчике "Стройтранснефтегазе"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Структуры, связанные с "Газпромом", выкупили у предпринимателя Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров нефтегазосервисную компанию "Стройтранснефтегаз" (СТНГ). Об этом в субботу сообщает издание РБК со ссылкой на двух человек, близких к топ-менеджменту компании, человека, близкого к бывшим акционерам, и собеседника, знакомого с ходом сделки.

У издания пока нет данных о том, какая именно "дочка" Газпрома выкупила СТНГ. Ранее РБК сообщал, что компанию планировала выкупить новая дочерняя компания газовой монополии "Газстройпром", созданная в прошлом году для консолидации подрядчиков.

Цену сделки источники РБК не называют. Но, по словам одного из них, она могла составить около 30 млрд руб., что в 2,5 раза меньше, чем получил Аркадий Ротенберг осенью 2019 года за другого крупного подрядчика "Газпрома" - "Стройгазмонтаж".

Также отмечается, что новым зарплатным банком компании "Стройтранснефтегаз" стал Сбербанк, сменивший "Финсервис", который подконтролен одному из бывших акционеров СТНГ Алексею Митюшову вместе с партнерами. А в 2019 году основной управленческий персонал СТНГ получил краткосрочные вознаграждения в 2,2 млрд руб., что почти в три раза больше выплат за предыдущий год, которые составили 790 млн руб.

"Стройтранснефтегаз" - одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая полный комплекс работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли. Она специализируется на комплексных решениях для нефтегазовой отрасли: от технико-экономического обоснования до ввода готового объекта в эксплуатацию, а также его дальнейшего обслуживания.