Дегтярев пообещал личную поддержку крупным инвестпроектам в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен лично поддерживать крупные инвестиционные проекты в регионе. Об этом он сообщил в ходе поездки в Ванинский район.

В субботу Дегтярев отправился в первую рабочую поездку по районам Хабаровского края.

"Мы должны и будем работать со всеми крупными налогоплательщиками <…> На будущее, всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край, - я дам свой мобильный телефон. Если им кто-то будет мешать из муниципальных или краевых чиновников - звонят мне напрямую, буду придавать ускорение", - приводят слова Дегтярева в пресс-службе регионального правительства.

Во время поездки врио губернатора посмотрел, как идет перевалка угля в крупном морском порту Ванино. Руководство порта указало на то, что в последние годы перевалка угля на экспорт не наращивается.

"Порт готов переваливать порядка 6-7 млн тонн в год [грузов], из них угля переваливаем порядка 4 млн. Мы в последнее время активно ищем инвесторов, которые готовы переваливать через нас другие грузы - лес, металл и так далее", - сообщил заместитель директора Ванинского порта Ярослав Захарченко.

Кроме того, Дегтярев осмотрел современный специализированный угольный порт "Дальтрансугля" в бухте Мучке. "Мы посмотрели два порта по перевалке угля. Один, который "дедовским" способом работает, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И вот этот новый, современный терминал - разница очевидна во всем, даже в объемах перевалки. Один переваливает 4 млн тонн угля в год, другой - 22, из которых шесть добывают у нас, в Чегдомыне <…> Эти два предприятия много помогают району. Однако надо больше. А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение", - отметил глава региона.