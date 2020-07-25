Нацбанк ждет от собственников Белгазпромбанка из РФ предложений по правлению

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии готов совместно с российской стороной решать вопрос о дальнейшей судьбе ОАО "Белгазпромбанк" и ждет предложений от собственников по вопросу актуализации правления банка. Об этом сообщил в субботу глава Нацбанка Павел Каллаур в эфире программы "Субботний выпуск" телеканала ОНТ.

Нацбанк ввел с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк" после того, как Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовные дела в отношении ряда сотрудников, в том числе членов правления Белгазпромбанка.

"После определенных дисскуссий с собственником мы могли бы совместно определиться с дальнейшей с судьбой банка", - сказал Каллаур. По его словам, введение временной администрации в банке - это была "вынужденная мера" после "чувствительной реакции" "Газпромбанка" и "Газпрома", являющимися акционерами ОАО "Белгазпромбанк" на первое решение белорусского регулятора (о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка Кирилла Бадея, прим ТАСС). "Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации. Мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления", - сказал Каллаур.

11 июня Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, который почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах Виктор Бабарико.

Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). 18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, а также по статье "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии - 0,097% акций.