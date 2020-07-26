"Известия": большинство операторов колл-центров готовы к тому, что их заменит ИИ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 60% опрошенных операторов российских колл-центров согласны с тем, что их работу сможет выполнять искусственный интеллект (ИИ). Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное международным IT-проектом Neuro.net при участии информационной компании Powerry.

Согласно исследованию, 63% опрошенных сотрудников колл-центров в России считают, что искусственный интеллект сможет выполнять их обязанности частично. 13% операторов убеждены, что цифровые технологии способны полностью заменить их на рабочем месте. При этом 45% участников исследования готовы сменить работу, а 39% - освоить более сложные профессиональные навыки, поскольку полагают, что ИИ рано или поздно вытеснит их из текущей сферы деятельности.

В исследовании также приняли участие руководители подразделений колл-центров. Треть из них уже используют ИИ в своей работе, еще 54% планируют внедрить подобные технологии в будущем.

Переход к новым технологиям, по мнению сооснователя компании Neuro.net Александра Кузнецова, будет проходить быстрее благодаря пандемии коронавируса. "53% руководителей и 64% работников считают, что пережитый человечеством опыт глобального карантина в период пандемии коронавируса ускорит процесс цифровизации контакт-центров. Подобные события лишний раз доказывают, что многие рабочие процессы могут и должны быть переданы искусственному интеллекту", - рассказал "Известиям" Кузнецов.

По данным газеты, исследователи считают, что замена сотрудников искусственным интеллектом произойдет в ближайшие 5-10 лет.