Ульяновский автозавод уходит в корпоративный отпуск на 6 дней

ТАСС, 27 июля. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу "Соллерс") останавливает конвейер с 27 июля по 1 августа, предприятие уйдет в корпоративный отпуск, сообщил ТАСС официальный представитель группы.

"[Да], прежние планы в силе", - сказал он в ответ на вопрос о том, уйдет ли УАЗ в корпоративный отпуск с 27 июля по 1 августа.

Отпуск является ежегодным плановым - в это время на производстве предприятия пройдут профилактические и ремонтные работы. Деятельность автозавода ежегодно в летний период приостанавливается на несколько дней.

ТАСС сообщал, что с 10 июля предприятие перешло на четырехдневный режим рабочей недели. Собеседник агентства уточнил, что дальнейший график работы предприятия после отпуска станет известен в августе.

Ранее представитель компании отмечал медленное восстановление рынка, связанное со снятием противоэпидемических ограничений. По данным на июль показатели производственной программы предприятия ниже по сравнению с объемами прошлого года из-за ограничения работы дилерской сети в регионах и режима самоизоляции. Так, план производства УАЗа в июне - 2,81 тыс. автомобилей. При этом 25% продаж - госзакупки и заказы компаний с госучастием.

Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. автомобилей в год. С 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна "Соллерс".