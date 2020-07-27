Эксперты: снижение возраста для кредитования не станет стимулом роста малого бизнеса в РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Снижение минимального возраста для получения банковских кредитов не приведет к массовому росту числа стартапов и самозанятых в России, однако может быть хорошей рекламой для развития предпринимательства среди молодежи, считают опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений, предприниматели и эксперты.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о молодежной политике в РФ, который, в том числе, предполагает закрепление возраста молодежи с 14 до 35 лет при нынешней максимальной планке 30 лет. В то же время президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября предусмотреть возможность получения гражданами статуса самозанятого с 16 лет. При этом сейчас банковские кредиты гражданам доступны только с наступлением дееспособности, то есть с 18 лет.

Деньги знакомых в приоритете

Кредит может быть выдан с наступления дееспособности и до ее потери. На практике банки дают кредиты с 21 года и ставят возраст погашения 65-70 лет, сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. "Что касается расширения возраста до 16 лет, то это кажется не очень практичным - тогда надо и планку дееспособности снижать на два года. Плюс в любом случае банки осторожно ведут себя с молодыми, так как у них, как правило, слабое обеспечение по кредитам", - пояснил он. Эксперт считает, что если разрешить получать кредит с 16 лет, то "не факт, что это приведет к массовому получению и выдаче кредитов этой категорией заемщиков, только если их будет гарантировать государство".

По его мнению, молодых стимулируют специальные программы со льготным финансированием, где государство или финансовый институт берет на себя риски, дает гарантии. Некоторые такие программы уже есть и в России в регионах.

"Думаю, молодому предпринимателю в основном нужен ментор, наблюдатель, который будет контролировать ведение бизнес-проекта. Например, в США в университетах есть специальные инвестиционные студенческие фонды, дающие льготные кредиты на проекты, при этом проект полностью подконтролен университету. Студенты отчитываются по нему и как бы учатся бизнесу. Вот какая-то такая система нужна и у нас чтобы стимулировать молодежное предпринимательство. Практика показывает, что пока начинающий предприниматель найдет успешный проект, он провалит два-три безуспешных, и это надо предусмотреть в программах финансирования", - убежден Свириденко.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза также не считает необходимым устанавливать возрастные пределы для кредитования. "Банки определяют кредитоспособность заемщика, кем бы он ни был - стартапером, фаундером или самозанятым. В этой связи возраст имеет определенное значение с точки зрения наличия опыта и здоровья, но формальные ограничения может устанавливать только гражданское законодательство", - сказал он агентству.

Аналогичную позицию высказал член генсовета "Деловой России", управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы First Алексей Порошин. "Я считаю, что расширение минимального и максимального возрастного порога для оформления кредитов на текущий момент не имеет смысла. Наличие возможности кредитования с 16-14 лет не приведет к увеличению количества потенциальных заемщиков и людей, желающих заниматься бизнесом", - отметил он. По его опыту, начинающий предприниматель использует деньги знакомых или родственников, либо от краудфандинговых платформ.

Позиция бизнесменов

Некоторые резиденты ОЭЗ "Технополис Москва", подведомственной организации столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, полагают, что возможность получить льготные кредиты позволит молодежи решиться на открытие стартапа в ряде сфер.

"Сегодня стартапы, особенно те, которыми занимаются молодые предприниматели, в основном относятся к сфере информатизации: например, разработка программного обеспечения, создание цифрового контента или модернизация цифровых технологий. Но ведь новый бизнес может быть связан и с производством материальных продуктов или оказанием услуг <…> Вполне вероятно, что возможность получить льготные кредиты позволит молодежи решиться на открытие стартапа в сфере промышленности, экологии, оказания услуг и других отраслях, которые важны для экономики страны, но которые требуют серьезных начальных инвестиций", - сказала ТАСС директор по маркетингу корпорации "Экополис" Евгения Якушина.

Гендиректор компании "Шахты" Дмитрий Добровольский считает, что ограничивать нужно сумму кредитов на запуск или развитие дела, а не возраст предпринимателя. "Самозанятые граждане тоже должны иметь доступ к кредитным средствам наравне с остальными, но в меньшем объеме. Например, молодой предприниматель-юрист планирует снять помещение и осуществлять оказание юридических услуг, в этом случае он будет платить больший налог государству, чем самозанятый и лимит доступа к кредитным средствам должен быть выше", - отметил он.

Реклама для молодежи

Однако не все эксперты сходятся во мнении, что расширение возрастного порога для кредитования не принесет эффекта. Напротив, любые стимулирующие инициативы - это "отличная реклама развития предпринимательства среди молодежи", считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Олег Чернов. Он полагает, что "чем ниже порог, тем лучше", так как в России множество примеров молодых людей, которых интересует предпринимательство чуть ли не с 14 лет.

Потенциальная возможность расширить количество людей, которые будут вовлечены в предпринимательскую деятельность, - это позитивный момент, убежден управляющий партнер "К5 Инвестиционной группы", член федерального политсовета Партии роста Дмитрий Тарасов. "С получением паспорта человек уже считается достаточно зрелым и при поддержке консультантов готов какие-то бизнес-проекты начинать реализовывать. Чем раньше человек получит реальный предпринимательский опыт, тем скорее, пусть даже допустив ошибки, станет серьезным предпринимателем. Тенденция такова, что чем ты моложе, тем у тебя больше желания и энергии, и это надо максимально подпитывать", - сказал он.

По словам Тарасова, в среднем в мире молодые люди запускают стартапы с 14 лет, тогда как в России этим занимаются только с 20-25 лет. Это он связывает с тем, что россияне сначала хотят получить высшее образование, а также со сложностями в добывании стартового капитала.

Директор корпоративного акселератора GenerationS в Российской венчурной компании (РВК) Екатерина Петрова подсчитала, что средний возраст предпринимателей в стране - 30-35 лет. "Как правило, многие стартапы создаются людьми, которые уже имеют за плечами определенный опыт работы и понимают, как устроены бизнес-процессы. Такие навыки определенно важны для любого, кто решает запускать свой собственный бизнес. Но мы видим также высокую активность молодых людей поколения Z. Особенностью именно этого поколения является то, что они не боятся рисковать и воспринимают поражения и неудачи как ценные уроки. Сегодня некоторые стартапы, особенно в индустрии моды или еды, создаются как раз молодыми людьми, которым нет еще и 20 лет", - сказала собеседница агентства.

Доступные кредиты и хорошее образование

Сегодня возрастные ограничения не являются помехой для предпринимательства, причем абсолютно разной направленности, убеждена Петрова. "Мы видим, как авторами проектов, интересных не только с точки зрения технологической "начинки", но и коммерческого потенциала, все чаще становятся студенты вузов. В этом смысле любые экономические стимулы будут работать на поддержку молодежного предпринимательства в стране, давать ресурсы и мотивацию для развития коммерчески успешных проектов", - отметила она.

В то же время, по ее словам, важно помнить о том, что сегодня кредитные ресурсы зачастую недоступны для технологических стартапов. Проблема как в высоких процентных ставках, так и в отсутствии у молодых инновационных компаний необходимого залогового обеспечения, пояснила она. "Поэтому крайне важно расширять механизмы банковского финансирования под залог интеллектуальной собственности, с минимальными процентами и простыми процедурами получения. Такие меры позволят увеличить объем доступного финансирования для стартапов за счет кредитных средств, наряду с венчурными инвестициями и различными грантовыми программами поддержки", - считает Петрова.

Директор программы MOOVE для студентов от бизнес-школы Сколково и МТС Булат Нуреев отметил, что стартапу, как правило, деньги нужны еще до того, как они становятся кредитоспособны. "У него еще нет выручки для выплат по кредиту, а деньги уже нужны для тестирования предпринимательских гипотез или для обеспечения первых продаж. Для этих целей работает рынок венчурного капитала, который вместе с деньгами дает предпринимателю экспертизу и связи на рынке. Это должно идти единым пакетом, механизмы венчурного рынка десятилетиями разрабатывались для стартапов, они более эффективны. Около 42% стартапов проваливаются из-за непонимания рынка, а только 29% - из-за нехватки финансирования", - заметил он.

На его взгляд, стимулировать к занятию предпринимательством "можно только образованием, изменением собственной роли благодаря новым компетенциям и раскрытию предпринимательского потенциала". "Поэтому образовательная новация в российских вузах, когда вместе диплома на выходе можно защищать стартап служит целям "производства предпринимателей" гораздо сильнее любых кредитов", - подчеркнул Нуреев.

Кредиты для начинающих бизнесменов

В некоторых российских банках есть специальные кредитные продукты для начинающих предпринимателей. Например, в МСП Банке - дочерней структуре Корпорации МСП - предусмотрен кредит на поддержку высокотехнологичных стартапов, а также узкоспециализированных ниш, среди которых: финансирование мам-предпринимателей, "серебряного бизнеса" (предприниматели в возрасте старше 45 лет) и молодежного бизнеса (до 30 лет). Кроме того, с 1 июля банк предоставляет кредитную поддержку самозанятым гражданам, как начинающим, так и продолжающим развивать свой бизнес, уточнили ТАСС в кредитной организации.

"В банке существуют специальные продукты для субъектов малого и среднего предпринимательства в различных возрастных категориях. Сделаны они вовсе не для ограничения, а скорее наоборот, - для расширения финансовой поддержки и предоставления более льготных условий таким предпринимателям. В целом же банки могут использовать показатель возраста заемщика для своих скоринговых моделей, которые, в том числе, учитывают поведенческие особенности заемщиков разных возрастных диапазонов, включая платежную дисциплину. Изменение таких моделей производится с учетом накопления статистики", - пояснили в МСП Банке.

В Промсвязьбанке (ПСБ) есть программы онлайн кредитования для предпринимателей со сроком регистрации ИП от 6 месяцев, при этом каких-либо возрастных требований или ограничений для предпринимателей при кредитовании у них нет. "Средний возраст предпринимателей по данным нашей клиентской базы составляет 39 лет, и мы видим тренд на его снижение", - сказали ТАСС в пресс-службе ПСБ.