Черноморские и Азовские курорты Кубани заполнены более чем на 70%

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Средняя загрузка туристами Черноморского и Азовского побережья Краснодарского края на данный момент превысила 70%. После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отмечается резкий скачок туристического потока, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального министерства курортов и олимпийского наследия.

С 1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня, когда был снят режим карантина, в регионе стартовал полноценный курортный сезон. С 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа, с 18 июля начинают работать аквапарки и аттракционы на свежем воздухе.

"После снятия ограничительных мероприятий отмечается резкий скачок турпотока, который ежедневно растет. Средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 77,63%, Азовского побережья - 70,85%, степной зоны и предгорья - 51,37%", - сообщили в пресс-службе.

За прошлую неделю регион принял около 600 тыс. человек. В пресс-службе также отметили, что курорты Краснодарского края на данный момент могут представить различные виды отдыха да туристов. Например, в регионе действует более 30 отелей крупных мировых сетей и более 70, предоставляющих отдых в формате "все включено".

О туризме на Кубани

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Балаева ранее сообщала ТАСС, что в этом сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

Абхазия продлила до 21 июля ограничения по пересечению границы с РФ, а Анатолийское агентство со ссылкой на Минтранс Турции сообщило, что Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. Ни в Минтрансе РФ, ни в Росавиации эту информацию оперативно не прокомментировали.