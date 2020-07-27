Дегтярев заявил о персональной ответственности министров за освоение федеральных субсидий

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет увольнять региональных министров, если те не смогут грамотно использовать привлеченные из федерального бюджета средства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет - расстаемся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства. Это нужно для того, чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений. Люди должны понимать, где и что мы строим", - цитирует пресс-служба Дегтярева.

Глава региона в понедельник провел аппаратное совещание с руководителями органов исполнительной власти края, где обсуждали итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года. Дегтярев поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет.

Особое внимание на совещании уделили привлечению федеральных средств в казну края. Региону в первом полугодии было перечислено из федерального бюджета 18,7 млрд рублей. Эта сумма почти вдвое больше, чем в 2019 году. Основные средства были направлены на реализацию национальных проектов на территории Хабаровского края. На борьбу с коронавирусом регион получил чуть более 4 млрд рублей. Эти средства пошли на оснащение коечного фонда, средства индивидуальной защиты, стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам, социальные выплаты и т. д.

По информации и. о. министра финансов края Валентина Костюшина, с начала года доходы регионального бюджета составили 63,5 млрд рублей, что выше на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на то, что в этот период произошел рост расходов, правительство края выполнило все социальные обязательства.

Ситуация с бюджетом

Бюджет Хабаровского края на 2020 год был принят с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной - 115,4 млрд рублей и дефицитом в 7,2 млрд рублей. По данным Министерства финансов Хабаровского края на 1 июня, государственный долг региона превышает 57,9 млрд рублей. На начало года он составлял более 51,9 млрд рублей.

В июне регион получил первый транш федеральных средства в размере 1,7 млрд рублей на компенсацию снижения доходов краевого бюджета. В ближайшее время ожидается получение уже второй дотации - 1,3 млрд рублей. Это поможет сбалансировать консолидированный бюджет региона, частично снизив последствия сложившейся экономической ситуации.