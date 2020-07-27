"Россети Юг" сэкономили почти 1 млрд рублей за счет "умных" приборов с начала 2020 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Юг" (входит в группу "Россети") за счет внедрения интеллектуальных приборов учета снизила за пять месяцев 2020 года потери при передаче электроэнергии на уровне 289,7 млн кВт ч, или 974,4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Интеллектуальные приборы учета позволили "Россети Юг" сэкономить 289,7 млн кВт ч, или 974,4 млн руб. за счет снижения потерь при передаче электроэнергии и увеличения полезного отпуска за 5 месяцев 2020 г. Такой объем сэкономленной электроэнергии сравним с энергопотреблением всей Ростовской области, включая крупные промышленные предприятия, социальные объекты и население, на протяжении 5-7 дней", - говорится в сообщении.

Наибольший экономический эффект от установленных с 2018 по 2020 годы умных счетчиков наблюдается в Волгоградской области, где за 5 месяцев текущего года сэкономлено 148 млн кВт ч (510,8 млн руб.). На втором месте по экономическим эффектам Ростовская область, где интеллектуальные приборы учета сэкономили 83,2 млн кВт ч (290,2 млн руб.). В астраханском филиале экономия составила 55,6 млн кВт ч (164,5 млн руб.), а в Республике Калмыкия - 2,7 млн кВт ч (8,7 млн руб.).

В 2019 г. экономический эффект от установки интеллектуальных систем учета в зоне деятельности "Россети Юг" составил 244,3 млн кВт ч электроэнергии, или 1,1 млрд руб.

В настоящее время во всех филиалах компании функционируют около 170 тыс. "умных" приборов. Еще 88 тыс. новых счетчиков появятся до конца года.

"Помимо того, что приборы учета с удаленным сбором данных позволяют наладить достоверный учет электроэнергии, выявить и предотвратить хищения электроэнергии, они анализируют режимы потребления, "видят" отклонения параметров энергоснабжения, позволяют оперативно реагировать на сбои в сети. Потребители получают возможность контролировать качество оказываемых услуг и управлять своими расходами на электроэнергию. При этом, они избавлены от ответственности по содержанию и обслуживанию счетчиков, необходимости самостоятельно передавать данные о потреблении", - сказал генеральный директор "Россети Юг" Борис Эбзеев. Его слова приводит компания.

Программа цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.