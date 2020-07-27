Псковская область не планирует увеличивать число газовых заправок из-за невысокого спроса

ПСКОВ, 27 июля. /ТАСС/. Псковской области пока не требуется увеличивать количество автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС), так как единственная подобная заправка, работающая на территории региона, на данный момент полностью удовлетворяет потребность жителей в этом виде топлива. Спрос на него среди населения невысок, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

"Для использования природного газа в качестве моторного топлива автотранспортными средствами одной заправочной станции в настоящее время достаточно, поскольку на данный момент среди автолюбителей небольшое количество желающих переоборудовать свои автомобили под газомоторное топливо или приобрести новые машины, специально адаптированные под такой вид топлива", - отмечается в ответе пресс-службы на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, сейчас на территории Псковской области существует единственный малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа, который был введен в эксплуатацию ЗАО "Криогаз" в 2016 году. Сжиженный природный газ продается через автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию, расположенную на территории предприятия.

"На сегодняшний день на территории Псковской области реализовывается лишь небольшой объем произведенного сжиженного природного газа. <...> В настоящее время комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области ведется работа по привлечению инвесторов для дальнейшего перехода на использование газомоторного топлива", - говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, а также реконструкция действующих заправок. В 2019 году бюджет федеральной программы составил 3 млрд рублей.