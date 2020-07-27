Вице-президент Huawei в регионе Евразия: "Цель Honor Cup - привлечь студентов в ИКТ-сферу"

– Компания Huawei работает в России с 1997 года и всегда называет нашу страну одним из приоритетных рынков. В марте 2020 года Huawei представила стратегию построения единого цифрового сообщества в России. Расскажите об особенностях стратегии деятельности компании в России сегодня.

– За более чем 20 лет работы в России компания Huawei всегда придерживалась концепции "В России и для России". Мы верим, что цифровое будущее России напрямую зависит от объединения усилий всех игроков рынка. В основе стратегии построения единого цифрового сообщества в России, на наш взгляд, лежат два основных фактора. Во-первых, создание диверсифицированного технологического предложения и независимость от какого-то одного канала поставок; во-вторых, локализация: Huawei всегда придавала российскому рынку особое значение.

Придерживаясь принципа локализации, Huawei стремится увеличивать инвестиции в локальные разработки на территории России совместно с российскими партнерами. Свою задачу мы видим в том, чтобы в сотрудничестве с локальными игроками рынка предоставлять самые новые технологические решения для ускорения цифровой трансформации различных отраслей. Самыми важными элементами этого процесса, безусловно, являются технологии и инновации. Речь идет не только о внедрении наших решений в российские предприятия, но и о совместных разработках с российскими партнерами для создания надежной и открытой экосистемы.

Нельзя забывать, что помимо технологической составляющей важную роль в цифровом будущем играют кадры и наука. Huawei обладает более чем тридцатилетним опытом разработки ИКТ-решений, и мы рады делиться нашими знаниями и компетенциями с российскими разработчиками, чтобы совместными усилиями развивать цифровую экономику в России.

– Расскажите о вашей работе по подготовке ИКТ-кадров в России.

– У нас есть большой опыт в деле подготовки талантливых специалистов для IT-сферы, мы нацелены делиться своими компетенциями для развития цифровой экономики в России.

Компания активно сотрудничает с вузами и научными институтами. Например, Huawei запустила программу ИКТ Академий Huawei (Huawei ICT Academy) совместно с 48 вузами России, в том числе с МГТУ им. Баумана, НИТУ "МИСиС", Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Дальневосточным федеральным университетом, Томским политехническим университетом. Создано более десяти совместных исследовательских лабораторий с ведущими российскими университетами и исследовательскими институтами по самым передовым направлениям.

Весомый вклад в создание условий для подготовки и развития кадров вносит Российский исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute, RRI). Его работа сфокусирована на фундаментальных исследованиях в области математики, алгоритмов, программного обеспечения и аппаратного оборудования и на ИКТ-технологиях прикладного характера в области беспроводной связи, компьютерного зрения и глубокого обучения, распознавания и синтеза речи, обработки изображений и видео, операционных систем мобильных устройств, средств разработки и многих других.

Huawei оказывает стипендиальную поддержку российским студентам, аспирантам и их научным проектам, дает возможность для стажировки.

Такая разветвленная инфраструктура прежде всего положительно сказывается на сохранении и увеличении кадрового потенциала России в области высоких технологий. Молодые таланты и уже состоявшиеся высококвалифицированные специалисты получают доступ к международной научно-исследовательской среде и возможность работать над масштабными проектами и задачами переднего края мирового прогресса без необходимости уезжать за рубеж.

Наша компания традиционно поддерживает соревнования и олимпиады различного уровня по математике (IMO), программированию (ICPC) и другим дисциплинам. Мы уверены, что конкурсы и соревнования - отличный способ вовлечения молодых специалистов в изучение новых технологий. Они стимулируют творчество и поддерживают в молодых людях стремление к саморазвитию и инновациям.

– Расскажите подробнее о конкурсах и соревнованиях. Компания давно проводит подобные мероприятия в России?

– Поддержка и обучение ИКТ-специалистов и формирование кадрового потенциала в сфере ИКТ - важнейшая часть бизнеса Huawei во всех регионах присутствия. Мы стараемся открывать в странах, где работаем, новые возможности обучения высококвалифицированных специалистов в области ИКТ. Например, международная программа стажировок Seeds for the Future действует в 108 странах мира уже более 10 лет, в том числе и в России. В рамках программы Huawei приглашает студентов технических вузов разных стран посетить штаб-квартиру Huawei в Шэньчжэне и поработать на современном оборудовании в наших инновационных лабораториях. За время действия программы ее участниками стали более 20 тыс. человек, из них из России - более ста из 12 российских вузов.

В России очень много талантливых IT-специалистов, мы видим это в своей работе каждый день. В 2015 году специально для поддержки молодых талантов российский офис Huawei организовал в России первый Honor Cup. В этом смысле это уникальный проект. Цель соревнований - привлечь студентов в стремительно развивающуюся ИКТ-сферу, мотивировать их получать новые знания и компетенции. В этом году соревнования стартуют 1 августа.

– Итак, в России Honor Cup проходит с 2015 года. Что изменилось за пять лет?

– Мобильная связь, интернет-технологии, облачные вычисления и другие ИКТ-сферы меняются очень быстро, а вместе с ними меняется и конкурс Honor Cup. За пять лет количество участников Honor Cup выросло почти в десять раз: от 1,5 тыс. студентов из 70 учебных заведений в 2015 году до более 15 тыс. студентов из почти 1000 университетов в прошлом году.

Мы стремимся сделать не просто интересный для участников конкурс, но и отвечающий основным тенденциям развития ИКТ-отрасли образовательный проект. Соревнование должно также давать возможность участникам получить новые знания, которые сделают их конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому список номинаций каждый год немного меняется. Так, в конкурсе 2015 года было представлено всего две номинации: MBB - широкополосная мобильная связь и E=DC2 - облачные решения для серверов и хранилищ. В 2018 году, например, появилась номинация IoT - для проверки знаний участников в области технологий и протоколов взаимодействия нового типа вычислительных сетей, пользователями которых являются уже не люди, а окружающие их "умные" вещи. А в прошлом году в рамках номинации AI участники соревновались в области решений, связанных с искусственным интеллектом, - сфере, которая в последние годы переживает период взрывного развития.

За прошедшие годы расширилась география соревнований. Изначально они были всероссийскими, а с прошлого года стали Евразийскими: теперь принять участие могут студенты и выпускники из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Формат же соревнований за эти годы не поменялся: отборочные туры проводятся в формате онлайн-викторин и тестирований, а финал ежегодно проводится очно в Москве. В 2019 году финал состоялся в НИТУ "МИСиС".

– Как будет проходить Honor Cup 2020? Каждый год в соревнованиях представлены разные номинации, на что стоит сделать упор участникам в этом году?

– Действительно, мы каждый год меняем список номинаций, чтобы охватить все самые актуальные и востребованные ИКТ-направления на данный момент. В этом году участникам предлагается попробовать свои силы в восьми номинациях: 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения), AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Code (Спортивное программирование), IP (Технологии и протоколы IP-сетей), Cloud (Технологии хранения и визуализации), APP (Разработка мобильных приложений), ICT Observer (ИКТ-обозреватель) и HCIE (Сертифицированный эксперт по ИКТ Huawei). Новыми в этом году стали номинации Cloud и APP.

Номинация Cloud включает в себя задания в сфере облачных вычислений, облачных сервисов, больших данных и хранилищ. В номинации "Разработка мобильных приложений" мы хотим привлечь студентов и выпускников к новой теме разработки приложений: участникам нужно будет создать приложение на базе HMS Core - экосистемы мобильных сервисов для устройств Huawei и устройств на платформе Android. Я считаю, что у молодых российских разработчиков огромный талант к созданию мобильных приложений. Они оригинально мыслят и создают разработки высшего уровня. Поэтому мы хотим предоставить им новую платформу - галерею приложений APP Gallery, основанную на экосистеме HMS (Huawei Mobile Service), чтобы они смогли создать для российских пользователей более свободную и открытую экосистему приложений, отличную от App Store и Google Play.

Отдельное место занимает номинация ICT Observer, которую мы включили в соревнование в прошлом году. Номинация нацелена на начинающих журналистов, которые интересуются темой телекоммуникаций и IT-индустрии и хотят писать о цифровых технологиях. То есть мы приглашаем к участию не только айтишников. Многие студенты непрофильных вузов также интересуются темой ИКТ, и мы даем им возможность проявить себя. Наша амбициозная цель в том, чтобы сегодняшние участники ICT Observer завтра стали бы известными авторитетными IT-журналистами.

– Кто может участвовать в соревнованиях и какими компетенциями он должен обладать? Посоветуйте участникам, как лучше подготовиться Honor Cup?

– Соревнования доступны всем желающим. В номинациях 5G, AI, Code, IP, Cloud и ICT Observer могут принять участие студенты, аспиранты и выпускники колледжей и вузов 2020 года, а номинации APP (Разработка мобильных приложений) и HCIE (Сертифицированный эксперт по ИКТ Huawei) открыты не только для студентов.

На самом деле строгих требований к компетенции участников нет. Ребята по своему выбору определяют номинацию, в чем они больше разбираются, к чему лежит душа. Можно участвовать сразу в нескольких номинациях. А дальше, после регистрации на конкурс, для всех участников доступны вебинары тренинг-центра Huawei. Видеолекции от экспертов Huawei по разным направлениям помогут конкурсантам повысить уровень подготовки. Уроки онлайн-школы бесплатны и остаются доступны и после окончания соревнований. С помощью онлайн-вебинаров мы хотим заполнить пробел в знаниях студентов и выпускников в отношении практических кейсов и новых технологий, с которыми компания Huawei работает сегодня. Надеемся, что это будет полезно участникам не только в рамках конкурса, но и в их дальнейшей профессиональной карьере.

– Как проходит финальный этап Honor Cup? Какие еще мероприятия сопровождают финал конкурса?

– Традиционно финал Honor Cup - это не просто последний этап соревнований, а яркое событие, на которое мы приглашаем как победителей отборочных туров, так и всех желающих, интересующихся IT. В финале прошлого года, который прошел в НИТУ "МИСиС", приняли участие почти тысяча человек. Для широкой аудитории гостей были организованы лекции от экспертов Huawei, в том числе о технологии 5G и ее будущем, об "умном" городе и концепции Smart Community, а также разные активности с применением высоких технологий: шахматы с искусственным интеллектом и VR-экскурсия в штаб-квартиру Huawei в Шэньчжэне. Кроме того, для экспертов отрасли прошла панельная дискуссия "Цифровое завтра: как занять свое место под солнцем" на тему профессий будущего. В рамках финала HR-департамент также организует "ярмарку вакансий", где рассказывают о возможностях трудоустройства для выпускников.

В этом году, надеюсь, внешние факторы не помешают нам организовать такое же яркое мероприятие. В любом случае мы найдем способ сделать финал Honor Cup 2020 незабываемым событием для участников и гостей.