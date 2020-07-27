Путин обсудит с главой ОСК вопросы загрузки предприятий

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заслушает доклад главы ОСК Алексея Рахманова по вопросу загрузки судостроительных предприятий заказами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент принял решение заслушать доклад руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Рахманова Алексея, сегодня у них состоится встреча. Она будет открыта", - анонсировал Песков. По его словам, Путин "продолжит работать над темами, которые он вчера обсуждал с министром [обороны Сергеем] Шойгу". "Вы знаете, у них состоялась в самолете рабочая встреча, когда президент из Питера возвращался в Москву, они говорили о гособоронзаказе в плане кораблестроения", - проинформировал Песков. Пресс-секретарь главы государства добавил, что "помимо кораблестроения есть задача загружать гражданскими заказами наше производство".

Он уточнил, что Путин работает в Кремле и планирует провести ряд других рабочих встреч внутреннего характера. Также, по словам Пескова, "вечером у президента в планах международный телефонный разговор".