В Удмуртии запустили маркетплейс для местных производителей

ИЖЕВСК, 27 июля. /ТАСС/. Первая электронная торговая площадка "Местномаркет" для местных производителей начала работать в Удмуртии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минсельхоза республики.

"В Удмуртии появилась электронная торговая площадка "Местномаркет", где в круглосуточном режиме можно приобрести свежие продукты питания с доставкой на дом. Проект уже заинтересовал многих местных производителей продуктов питания", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что за размещение на маркетплейсе отсутствуют платежи: продукция размещается на площадке на условиях реализации по оптовой цене, таким образом нет необходимости формировать большое количество остатков товара на складе. "Онлайн-проект уже поддержали многие ведущие агрокомпании Удмуртии - "БиоТерра", "Сарапульский хлебозавод", "Играмолоко", "Ижевский хлебозавод №3" и "Сарапульская кондитерская фабрика", - добавили в Минсельхозе.

Уточняется, что свою продукцию на сайте в ближайшее время разместят в том числе "Удмуртская птицефабрика", "Мясокомбинат Кунгурский", "Сарапульский мясокомбинат", "Птицефабрика Вараксино".

В мае ТАСС сообщал, что в Удмуртии появится интернет-площадка для торговли продуктами местного производства, размещение на ней будет бесплатным, а региональный Центр поддержки экспорта поможет компаниям в создании или адаптации фотографий, видео и текстов для презентации товаров на сайте.