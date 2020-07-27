Бывший топ-менеджер "М.Видео-Эльдорадо" возглавил розницу "Билайна"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер "М.Видео-Эльдорадо" Андрей Губанов возглавил направление розницы мобильного оператора "Билайн" в должности вице-президента по дистрибуции. Об этом говорится в сообщении компании.

До назначения Губанова за ретейл "Билайна" в качестве вице-президента по продажам и развитию дистрибуции, а затем - исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису отвечал Юрий Смагаринский. В марте 2020 года он покинул компанию.

В новой должности Губанов будет отвечать за направление ретейла "Билайна" и за представленность бренда во всех каналах офлайн-продаж. "Особое внимание Андрей будет уделять реформированию розницы, построению эффективных форматов офисов продаж, отвечающих вызовам изменяющегося рынка и ожиданиям клиентов в эпоху цифрового ретейла. Кроме того, в зону его ответственности войдет развитие новых форматов продаж и расширение партнерской сети", - отмечается в сообщении.

До прихода в "Билайн" Губанов на протяжении 11 лет занимал различные руководящие должности в компаниях группы "М.Видео-Эльдорадо", включая должность управляющего директора бренда m_mobile - магазинов цифровой электроники группы. В обязанности Губанова входили управление цифровой продукцией, создание и ведение m_mobile, развитие магазинов малого формата, управление продажами, а также построение B2B-маркетплейса (M.Business).