Авиарегулятор раскритиковал карантин в Великобритании для прибывающих из Испании

ТАСС, 27 июля. Международная ассоциация воздушного транспорта раскритиковала решение британских властей вновь ввести карантин для всех прибывающих в страну из Испании. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters .

В субботу власти Великобритании заново ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании, аргументировав это значительным изменением на протяжении последней недели числа инфицированных в Испании, которая является одним из самых популярных направлений летнего отдыха британцев. "Одностороннее решение о поголовном карантине для всех прибывающих в Соединенное Королевство из Испании неточно отражает риск региональной вспышки в одном из уголков страны <...> Это большой шаг назад для потребительского доверия, которое жизненно необходимо для восстановления [отрасли]", - приводит агентство заявление организации.

В настоящее время правительство Испании пытается убедить британские власти не распространять обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство с Балеарских и Канарских островов.

Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС, в том числе Испания. В отношении таких стран, как Россия, США, Китай, Иран, Португалия, исключения еще не делались: по прибытии из них под угрозой штрафа предписано провести две недели в карантине.