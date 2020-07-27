КС разрешил судам снижать размер компенсации правообладателям в спорах по товарным знакам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России признал противоречащей основному закону страны норму Гражданского кодекса (ГК) РФ, которая обязывала суды рассчитывать стоимость компенсации правообладателю при нарушении авторских прав на товарный знак по его правилам, и разрешил судам снижать ее с учетом всех обстоятельств дела. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствующим Конституции Российской Федерации, <...>, [так как он] не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, решение вынесено после обращения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, в котором рассматривалась жалоба фирм "Корпорация "Матернэт" и "Зубр ОВК" к предпринимательнице из Ростовской области. Женщина продала на рынке пять рулеток для измерения длины и три малярные кисти, на которых были нанесены логотипы известных строительных брендов, права на которые принадлежат фирмам. Затем они подали на нее в суд с требованием взыскать с нее по 200 тыс. рублей.

Сумму иска они рассчитали исходя из цены, которую им платят другие предприниматели, реализующие товар под данными брендами, однако арбитраж Ростовской области счел требования завышенными и взыскал с женщины 50 тыс. рублей в пользу каждой компании.

Представители фирм решение обжаловали в апелляционном суде, однако судья усомнился в соответствии названной нормы ГК РФ конституции, приостановил рассмотрение жалобы и обратился в КС. КС в постановлении указал, что правообладатель всегда выбирает наиболее жесткий метод расчета компенсации без учета обстоятельств дела, а только одно отсутствие лицензионного соглашения у бизнесмена с владельцем товарного знака не может служить доказательством нарушения с его стороны.

КС также отметил, что в таких судебных разбирательствах судам необходимо учитывать все обстоятельства дела, а не ориентироваться только на показания владельца прав на товарный знак и, при необходимости, снижать сумму взыскания до разумных пределов. Федеральные власти обязаны внести изменения в названную статью ГК РФ с учетом позиции Конституционного суда, отмечается в постановлении.