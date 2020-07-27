Провайдер США присоединится к консорциуму по приобретению спутниковой компании OneWeb

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Поставщик услуг спутниковой широкополосной связи Hughes Network Systems инвестирует $50 млн в консорциум по приобретению британской компании OneWeb, ранее подавшей заявление о банкротстве. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании США.

"Hughes <...> сегодня [в понедельник] объявил о своем участии в одержавшем победу [на аукционе] консорциуме во главе с британским правительством и Bharti, которые приобретут компанию OneWeb в связи с банкротством. Hughes дал свое принципиальное согласие инвестировать в консорциум $50 млн", - отмечается в сообщении. Ранее американская компания сотрудничала с OneWeb.

В начале июля правительство Великобритании победило на аукционе по приобретению OneWeb и потратит $500 млн на приобретении доли в компании. Его партнером в этой сделке выступит индийская компания Bharti Global. Ее финансовый вклад в приобретение акций компании должен также составить около $500 млн, а общий объем инвестиций превысит $1 млрд.

OneWeb сейчас располагает 74 спутниками на низкой стационарной орбите и планирует запустить сотни других. Однако в марте британская компания вынуждена была подать заявление о банкротстве и реорганизации после того, как не смогла получить около $2 млрд от группы инвесторов, включая японский SoftBank.

В апреле OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере £500 млн (около $645 млн) в рамках более широкого пакета финансирования на сумму в $2,2 млрд от частных инвесторов. Однако Лондон отказал компании, а сейчас принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.