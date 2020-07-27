В Эстонии началось строительство новой инфраструктуры границы с Россией

ТАЛЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Работы по строительству инфраструктуры на границе Эстонии с РФ, которая будет включать ограждение и видеокамеры, начались в эстонском уезде Вырумаа. Об этом сообщил в понедельник глава МВД Эстонии Март Хельме.

"Реальное начало строительства границы - это важный промежуточный результат, после которого для Эстонии будет создана заметная и лучше защищенная граница", - приводит его слова газета Postimees.

В ходе стартовавшего в понедельник первого этапа работ будет построена инфраструктура на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 км от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби, которая расположена в 3,5 км севернее пограничного пункта Лухамаа. На этом участке будут, в частности, построены патрульные тропы и подъездные дороги, ограждение и система видеонаблюдения.

В марте руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев заявил, что тендер на первый этап строительства инфраструктуры на границе Эстонии и РФ выиграли компании Merko Ehitus и GRK Infra. Смета первого этапа, который должен быть завершен в течение трех лет, составит €20 млн. В августе прошлого года правительство Эстонии информировало, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн. Ранее сообщалось, что проект может быть завершен к 2026-2027 годам.

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников намерены были обеспечить камерами слежения и беспилотниками.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.