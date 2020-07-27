Ростех ожидает эффект от квотирования госзакупок уже в 2021 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Ростех ожидает получить эффект от принятых изменений в законодательство по госзакупкам уже в 2021 году. Они дадут импульс развитию отечественного рынка радиоэлектроники, сообщил в понедельник ТАСС индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко, находясь с рабочим визитом в Великом Новгороде.

"Принятые меры господдержки будут способствовать формированию долгосрочного гарантированного рынка для российских производителей. Мы ожидаем уже в 2021 году получить эффект от принятых поправок, что даст серьезный импульс к развитию отечественного рынка радиоэлектроники и позволит перейти от поставок отдельных компонентов и устройств к развитию экосистемы программно-аппаратных комплексов. Хочу отметить, что продукция наших предприятий по цене и потребительским свойствам может успешно конкурировать с импортными образцами", - сказал Сахненко, отвечая на вопрос, как повлияют принятые изменения в законодательство на увеличение доли оборудования Ростеха в госзакупках в ближайшие два года.

Также Сахненко отметил, что использование отечественного оборудования и программного обеспечения обеспечит защиту от несанкционированных воздействий на ИТ-инфраструктуру.

Ранее Госдума приняла сразу два закона о квотировании российской продукции при госзакупках и закупках компаний с государственным участием, законы одобрил Совфед. Документы определяют минимальную долю закупок, произведенных в странах ЕАЭС, перечень таких товаров утверждается правительством. Законопроекты призваны ориентировать такие закупки преимущественно на отечественную продукцию, в том числе в рамках диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что квоты на закупку госорганами и госкомпаниями сначала могут быть введены на радиоэлектронику, строительную технику и оборудование для оснащения школ и детских садов в рамках национальных проектов.